برعاية الكنيسة في برطلة، إفتتاح ملعب السريان الرياضي في برطلة

2019/07/16 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بعد أن عادت الحياة إلى ناحية برطلة بالرّغم من قلّة عدد المسيحيين العائدين إليها نظرا للمضايقات التي يتعرّضون لها ونظرا لشحّة العمل والخدمات، بادر مواطنون مسيحيّون بأعادة إفتتاح ملعب السريان الرياضي وبرعاية نيافة الحبر الجليل مار طيمثاوس موسى الشماني راعي ابرشية دير مار متى افتتح ملعب السريان الرياضي في …

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