2019/07/16 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الشركة العامة لإدارة النقل، اليوم الثلاثاء، استحصال الموافقات الرسمية لإنشاء مرآب الإسحاقي الحديث بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه” تم استحصال موافقة المحافظة على تخصيص قطعة أرض بمساحة ٥ دونم لغرض إنشاء مرآب نقل نظامي وفق أحدث التصاميم العالمية أسوة ببقية الأقضية والنواحي”.واضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعلن استحصال الموافقات لانشاء مرآب الاسحاقي في صلاح الدين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن استحصال الموافقات لانشاء مرآب الاسحاقي في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن استحصال الموافقات لانشاء مرآب الاسحاقي في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).