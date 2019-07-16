2019/07/16 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت شركة “كاديوغلو دينيشيليك” للشحن، أن قراصنة مسلحين احتجزوا، اليوم الثلاثاء، 10 بحارة أتراك عند الساحل النيجيري، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.وأكدت الشركة أن البحارة الـ9 الباقين من طاقم سفينة الشحن “باكسوي 1” التي تحمل العلم التركي، موجودون بأمان على متن السفينة.وذكرت الشركة أن السفينة تعرضت لهجوم في خليج غينيا،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قراصنة يحتجزون 10 بحارة أتراك عند ساحل نيجيريا وكالة خطوة برس.

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