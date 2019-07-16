حمادة هلال يسخر من آيتن عامر – بالصور

2019/07/16 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ما زال تحدي العمر المنتشر على مواقع التواصل يشغل بال العديد من النجوم والفنانين، إلا أن هناك الكثير من الفنانين استغل هذا الأمر في السخرية من أنفسهم تارة أو ممازحة زملائهم تارة أخرى.

وفي هذا السياق، مازح الفنان حمادة هلال الفنانة آيتن عامر ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، صورة تجمعه بآيتن بعد أن استخدم على وجهها في الصورة تطبيق FaceApp مما حولها إلى سيدة عجوز، وعلق عليها “ربنا يحفظك ويبارك فى صحتك ياست الكل الفنانة القديرة آيتن عامر”.

وبعدها نشر حمادة هلال نفس الصورة، لكنه استخدم تطبيق FaceApp هذه المرة على نفسه، وعلق على الصورة “مش لوحدك يا آيتن أهو”، لترد عليه آيتن عامر قائلة: “أستاذ توفيق الدقن بنفسة يا آه يا آه”.

يذكر أن الثنائي شارك في مسلسل “ابن أصول” الذي عرض في رمضان الماضي إلى جانب سوزان نجم الدين وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد.

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