تركيا: عجز الموازنة يفوق الملياري دولار خلال شهر واحد

2019/07/16 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أظهرت بيانات وزارة المالية التركية، اليوم الثلاثاء، أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة (2.11 مليار دولار) في شهر يونيو.وقالت الوزارة إن ميزانية يونيو أظهرت عجزا أوليا، يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.وبحسب الأرقام، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة مع […]

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