مصدر: منتسبوا سيطرة اللج مال زالوا في السجن بسبب تسريب فيديو اعتداء المحافظ على السيطرة

2019/07/16 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان المنتسبين الذين اتهموا بتسريب فيديو اعتداء المحافظ محمد المياحي على ضابط سيطرة اللج ما زالوا في السجن.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “المنتسبين في سيطرة اللج مازالوا في السجن لغاية اليوم بعد اتهامهم بتسريب التصوير الخاص بالتجاوز من قبل محافظ واسط على السيطرة”.واضاف “لم يتم

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