فريق محلي ينوي مفاتحته.. ايمن حسين يعتزم فسخ عقده مع صفاقس التونسي

2019/07/16 | 16:13

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بغداد اليوم - بغداد

ذكر مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي ايمن حسين اليوم الثلاثاء،أن الاخير يعتزم فسخ عقده مع فريق ص...





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