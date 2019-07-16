2019/07/16 | 16:15

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بالوثائق..



موظف يتسبب بخسارة قرابة الـ47 مليار دولار للدولة !

كشف النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي عن حالة فساد كبرى في

المحافظة

الخزعلي اوضح وبحسب الوثائق ان"موظف حقوقي في شركة الموانئ

العراقية يتسبب في خسارة للدولة بمبلغ (٤٦،٥٠٠،٠٠٠)مليون

دولار ومع وجود تحقيق مستمر في ملف فساد في الرصيف ١١ في الموانى

العراقية

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