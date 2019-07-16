بالصور.. أمانة بغداد تعلن إزالة

2019/07/16 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إزالة "سوق متجاوز" في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقالت الأمانة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "بلدية الكرادة قامت بحملة كبيرة لإزالة السوق المسمى شعبياً بـ(سوق مندرين) بالكامل وفتح الشارع المغلق بفعل تجاوزات السوق".

وأوضحت الأمانة، أن الشارع الذي تم افتتاحه "يربط شارعي الكرادة خارج والكرادة داخل والمغلق منذ سنة 2003 بفعل التجاوزات".

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