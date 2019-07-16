النرويج تعتقل متشددا عراقيا أدين بالإرهاب في إيطاليا

2019/07/16 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتقل جهاز الأمن النرويجي (بي إس تي) متشددا عراقيا، أدين في إيطاليا بتهمة التخطيط لعمل إرهابي، وذلك بناء على مذكرة اعتقال إيطالية.وقالت السلطات النرويجية إن الملا كريكار، من مواليد العراق، اعتقل مساء الاثنين.ولم يتضح ما إذا كان سيُسلم إلى روما أم لا.وكتب جهاز الأمن النرويجي عن اعتقال كريكار على

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