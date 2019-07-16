أسطورة القيثارة يبين سبب تراجع الجانب الفني في الكرة العراقية

2019/07/16 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف أسطورة نادي الشرطة، سعد قيس، سبب تراجع الجانب الفني في الكرة العراقية، فيما أعطى رأيه بمدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.وقال قيس لـ /المعلومة/ إن “الاداء والمستوى الفني يتدنى بسبب سوء ادارة الدوري الذي يصل احيانا لعشرة شهور او اكثر وهذا ينعكس على العامل البدني ويظهر الدوري بشكل سيء اكثر مما هو […]

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