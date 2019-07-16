2019/07/16 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج غالبا ما نجد هنالك أكثر من وشيجة ما بين تراث الكاتب السويسري فريدريتش دورينمات (1921-1990)، مسرحا وسردا ونقدا، وبين الإبداع العربي في المسرح المعاصر، تأليفا وإخراجا وإعدادا ونقدا، وبين وجودنا في هذا العالم، واعتراكنا في أزماته المتواصلة، المعاصرة والآنية.لقد انشغل دورينمات، مثل غالبية جيله من الكتاب، بقضايا ما بعد الحرب العالمية الثانية، أو لنقلْ، بقضايا مرحلة الحرب الباردة التي كانت تتفاقم يو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حكمت الحاج - حول الموقف من الكوميديا وموت البطل في المسرح المعاصر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حكمت الحاج - حول الموقف من الكوميديا وموت البطل في المسرح المعاصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).