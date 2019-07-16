رياض كامل - جدلية الفضاء والشخصية الروائية في رواية راكب الريح

2019/07/16 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_كامل ملخص:تهدف هذه المقالة إلى دراسة فضاء رواية "راكب الريح" (2016) للكاتب الفلسطيني يحيى يخلف (1944-)، وإبراز الفوارق بين الأمكنة المتعددة فيها، وعلاقة ذلك بشخصيات الرواية، وبالذات بالشخصية المركزية.ترى هذه الدراسة أن تنقلات الشخصية المركزية في أماكن متعددة قد عملت على إغنائها وتطويرها لما اكتسبته من تجارب في كل مكان تواجدت فيه، فساهمت جميعها في صقلها ونموها حتى وصلت درجة النضوج.ننطلق في درا......

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