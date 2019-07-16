2019/07/16 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بوجنال في مقال سابق لنا، حددنا مفهوم " نظام الشعب " باعتباره النظام الأكثر ارتقاء بالوعي دون أن يكون المطلق؛ وقلنا كذلك، في نفس المقال،بأن مرجعية النظام ذاك هو الشعب ذاته لا غيره المتمثل في النظام الرأسمالي ووكلائه "أشكال الأنظمة السلبية العربية" وهو ما يحمل في ذاته بذور تدمير نقيضه.وفي مقابل هذا التعريف يوجد التعريف العنصري الذي مؤداه أن الشعب هو الموجود الشبه –حيواني أو البربري الذي تتحدد جيناته ف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد بوجنال - بؤرة الراهن : موضوع - نظام الشعب -) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد بوجنال - بؤرة الراهن : موضوع - نظام الشعب -) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).