البناء: امر قبض واستدعاء ومنع سفر للمتورط الثاني بقضية تخابر الفلاحي

2019/07/16 | 16:22

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف البناء عامر الفايز, الاربعاء, عن استدعاء اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بعمالة ...

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