ظريف: يمكنني دخول 3 مبان فقط في الولايات المتحدة

2019/07/16 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن واشنطن حدت من حقه في الحركة ولا يمكنه دخول سوى 3 مبان خلال وجوده الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.ومنحت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني لزيارة نيويورك وحضور اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس

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