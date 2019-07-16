2019/07/16 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هدد المرشد الإيراني علي خامنئي ، الثلاثاء، بريطانيا بالرد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، مؤكدا أن بلاده ستواصل “الحد” من التزاماتها النووي في الاتفاق النووي.وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني: “تمارس بريطانيا الشريرة القرصنة وتسرق سفينتنا… وتضفي طابعا قانونيا على ذلك.لن تدع إيران ومن يؤمنون بنظامنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خامنئي يهدد بريطانيا: احتجاز ناقلة النفط لن يمر دون رد وكالة خطوة برس.

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