نائب: المعارضة السياسية وليدة في العراق وكتلها متمسكة بالمناصب الخاصة لغاية الآن

2019/07/16 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بين النائب عن تحالف الإصلاح رياض محمد، الثلاثاء، أن خيار المعارضة السياسية الذي لجأت إليه بعض الكتل داخل مجلس النواب وليد اللحظة ولم يطبق بشكل دقيق تجاه الحكومة، فيما أوضح أن كتل المعارضة لازالت متمسكة بالحصول على المناصب الخاصة والتي تدار بالوكالة.وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “خيار المعارضة […]

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