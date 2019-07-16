باسم قاسم يقترب من التعاقد مع أحد الأندية اللبنانية

2019/07/16 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}كشف مدرب النفط العراقي باسم قاسم أنه تلقى عددا من العروض المحلية والعربية، يعد أقربها من أحد الأندية الكبيرة في لبنان مفضلا عدم الكشف عن اسم النادي.

وقال قاسم في تصريح صحفي "العروض التي وصلتني جميعها محط احترام لكن العقد الأقرب هو المقدم من أحد الأندية الكبيرة في لبنان"،مضيفا انه "تم التفاوض بشكل مباشر مع رئيس النادي وبشكل شخصي تم الاتفاق على تفاصيل العقد، لكن هناك خلاف على القيمة المالية للجهاز الفني المساعد".ولفت قاسم الى أن "المفاوضات جارية مع النادي للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، وفي حال تم الاتفاق سيتم توقيع العقد بشكل رسمي في أقرب وقت"،منوها ان "عقده مع النفط ينتهي مع ختام الموسم الحالي، وبالتالي "أنتظر نهاية الدوري وحينها يمكن الإفصاح عن تفاصيل العرض اللبناني".يشار إلى أن باسم قاسم درب أندية الزوراء والقوة الجوية والشرطة والنفط ودهوك وقاد المنتخب الوطني قبل أن يترك المهمة للمدرب السلوفيني كاتانيتش، وسبق أن توج باللقب في 3 مناسبات.انتهى

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