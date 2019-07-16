وزير الدفاع يتلقى دعوة رسمية لزيارة كوريا

2019/07/16 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تلقى وزير الدفاع نجاح الشمري دعوة رسمية من نظيره الكوري لزيارة جمهورية كوريا.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ببغداد، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية كوريا في بغداد جانغ كيونغ.وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث التعاون العسكري خاصة في مجال تدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي".وأضاف" حيث طلب الشمري بزيادة عدد المقاعد المخصصة للطلاب الدارسين في جمهوريه كوريا الجنوبية من خريجي جامعه الدفاع والأكاديمية البحرية والقوة الجوية والقوة البرية".وتابع البيان" بعدها تلقى وزير الدفاع دعوه رسمية من نظيره الكوري لزيارة جمهوريه كوريا الجنوبية".انتهى

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