مجلس الديوانية يصادق بجلسة طارئة له على موازنة ٢٠١٩

2019/07/16 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس محافظة الديوانية خلال جلسة طارئة عقدت اليوم على موازنة عام ٢٠١٩.وقال مصدر في المجلس لوكالة وطن للانباء بحضور اغلبية اعضائه صادق المجلس على الموازنة العامة لتنمية الأقاليم للمحافظة لعام ٢٠١٩.واضاف”ان المجلس قرر تكليف لجنة تنمية الاقاليم واللجنة المالية بمتابعة تطبيق عدة امور منها الالتزام بالتخصيص السنوي وعدم اجراء اية مناقلة الا […]

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