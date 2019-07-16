ارتفاع بورصة العراق في جلسة تداولات الثلاثاء

2019/07/16 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.05 % ، عند مستوى 488.68 نقطة ، رابحاً نحو 0.25 نقطة.

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