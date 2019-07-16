تظاهرة البصرة على طاولة المناقشة في مجلس البصرة

2019/07/16 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ناقش مجلس محافظة البصرة في جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، مطالب إقامة التظاهرات في محافظة البصرة.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقت "العهد نيوز"

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