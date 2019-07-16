2019/07/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عصابتين للسرقة والدعارة والمواد المخدرة في منطقتين ببغداد.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “توفرت معلومات الى مكتب القدس لمكافحة الاجرام عن وجود حادث سرقة داخل معمل صناعي في منطقة الشعب، تم تشكيل فريق عمل مختص وألقي القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابتين تمارسان السرقة والدعارة في بغداد وكالة خطوة برس.

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