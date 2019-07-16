2019/07/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ناقش مجلس محافظة البصرة في جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، مطالب إقامة التظاهرات في محافظة البصرة.وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن المجلس “ناقش مطالب إقامة التظاهرات في محافظة البصرة وآلية التعامل معها من الناحية القانونية والخدمية والأمنية”.

كما ناقش “مسودة الاتفاقية العراقية الكويتية ورأي المجلس في صددها”، مبيناً أنه “تم إصدار قرار برفض اي اتفاقية بعدم إشراك الحكومة المحلية بما لا ينسجم مع مصلحة محافظة البصرة خصوصا في موضوع إنشاء المناطق الحرة او الربط السككي او المناطق الصناعية “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس البصرة يناقش اقامة التظاهرات في المحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس البصرة يناقش اقامة التظاهرات في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).