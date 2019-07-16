الحلبوسي يستقبل البارزاني والوفد المرافق له

2019/07/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ إستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له.بحسب بيان مكتب الحلبوسي الاعلامي.

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