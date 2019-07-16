المنافذ الحدودية تعلن اتلاف شحنة أدوية منتهية الصلاحية في مطار بغداد

2019/07/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، اتلاف كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في منفذ مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للهيأة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال دورها في الرقابة والاشراف ومن خلال المتابعة لعمل الدوائر العاملة في منافذها، تمكنت الهيأة من اتلاف شحنة من الادوية الطبية في منفذ مطار بغداد الدولي تقدر بـ٧ باليت (اسكيبة) و ٧٦ كارتون مواد دعائية”.





وأشار الى “تشكيل لجنة مكونة من الجمرك المدني والعسكري والشحن الجوي وممثل عن المخابرات ومديريتنا لغرض الأشراف على عملية الاتلاف”.

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