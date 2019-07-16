2019/07/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خلية إرهابية متورطة بأعمال إجرامية.





وذكر بيان للحشد تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الحشد الشعبي بالتعاون مع الاستخبارات التابعتين لقاطع الشمال من القاء القبض على خلية إرهابية متورطة بأعمال إجرامية”.





وأشار الى انه “تم اعتقال أفرادها وإكمال إجراءاتهم القانونية وإحالتهم إلى الجهات المختصة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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