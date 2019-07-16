ذي قار تتهم المالية بشل الحركة الاقتصادية في المحافظة

2019/07/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهمت محافظة ذي قار ، الثلاثاء، وزارة المالية بشل الحركة الاقتصادية في المحافظة وتعطيل الحياة بالكامل جراء عدم صرفها موازنة الدوائر الخدمية لعام 2019.وقال نائب المحافظ عادل الدخيلي لـ/ المعلومة /، إن “المحافظة أكملت كافة إجراءات ومصادقات موازنة 2019 مع المجلس ووزارة التخطيط والبالغة 206 مليارات دينار”.وأضاف ان “وزارة المالية […]

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