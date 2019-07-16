الحلبوسي يلتقي رئيس حكومة اقليم كردستان والوفد المرافق له

2019/07/16 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له./انتهى

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