أجرام كربلاء: ضبط المصوغات الذهبية المسروقة من محل للمجوهرات في المحافظة

2019/07/16 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء، يوم الثلاثاء، ضبط جميع المصوغات الذهبية التي سرقت الاسبوع الماضي من محل المجوهرات داخل مركز المدينة القديمة.وذكر بيان لقيادة الشرطة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "مديرية جرائم شرطة كربلاء ولعدة ايام متواصلة الليل بالنهار وتحت اشراف اللواء أحمد علي زويني، وبمتابعة العميد صباح عبد الله سهيل والعقيد هشام الغانمي، تم ضبط جميع المصوغات الذهبية التي سرقت الاسبوع الماضي من محل المجوهرات داخل مركز المدينة القديم".

ولم تعلن قيادة شرطة كربلاء فيما اذا القت القبض على بقية افراد العصابة.

وكانت اعلنت قيادة شرطة كربلاء في وقت سبق اليوم عن القبض على السارق والمخطط الرئيسي لسرقة مصوغات ذهبية من محل لبيع الذهب في المحافظة.

وذكر بيان لاعلام شرطة المحافظة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "تمكنت احدى مفارزنا الامنية التابعة لمكافحة اجرام كربلاء وبجهود كبيرة ومتميزة وبسرعة قياسية وبمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، من القاء القبض على السارق والمخطط الرئيسي لسرقة المصوغات الذهبية داخل مركز المدينة القديم في المحافظة".

ولفت البيان الى، الحصول على "الاعترافات الكاملة على بقية الافراد الذين شاركوه السرقة".

ولم توضح قيادة شرطة كربلاء تفاصيل عملية سرقة محل الذهب في المحافظة.

وشدد البيان، ان "لازالت الجهود مستمرة بشكل دقيق ومهني للقبض على بقية الجناة لإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".



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