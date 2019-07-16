إيران تُغازل أميركا بشأن التفاوض وتشترط: لا تبيعوا السلاح للخليج

2019/07/16 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد وزير #الخارجية_الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن برنامج بلاده للصواريخ #الباليستية قد يطرح على طاولة المفاوضات مع #الولايات المتحدة، بشرط توقف «واشنطن عن بيع […]

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