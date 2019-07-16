القوات الامنية تبحث عن عناصر ارهابية خطفت مواطنين في كركوك

2019/07/16 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، اجراء عملية تفتيش في كركوك بحثا عن عناصر ارهابية خطفت مواطنين اثنين في المحافظة.

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