حشد الشمال يلقي القبض على خلية إرهابية ضمن قاطع المسؤولية

2019/07/16 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع الشمال للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية ضمن قاطع المسؤولية.

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