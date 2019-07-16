رئاسة البرلمان تؤكد حرص العراق على أمن وإستقرار دول الجوار

2019/07/16 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشـــير الحــداد، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس التركي ورئيس مجلس الأمة أن العراق حريص على أمن وأســتقرار دول الجــوار ومنها تركيا.وقال حداد في بيـان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، على هامش مشاركته في الحفل الوطني الذي أقيم في مبنى مجلس الأمة التركي في أنقرة […]

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