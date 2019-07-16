2019/07/16 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. اخماد النيران وتبريد منصة نفطية عائمة في ميناء أم قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/16 | 16:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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