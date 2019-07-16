2019/07/16 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التعليم تقرر صرف المستحقات المالية لطلبة الزمالات الدراسية في الخارج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التعليم تقرر صرف المستحقات المالية لطلبة الزمالات الدراسية في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).