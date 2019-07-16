الداخلية تعلن القبض على 45 مخالفاً لقانون الاقامة في بغداد

2019/07/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 45 شخصا “مخالف لقانون الإقامة” شمال غربي بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن “مفارز قسم الأبعاد التابعة لمديرية الإقامة في مديرية الجنسية العامة تمكنت، بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة ووفق معلومات دقيقة، من القاء القبض على 45 مخالفا لقانون الإقامة”.

وأضاف معن، ان “هذه العملية تمت بمتابعة مستمرة في منطقة الشعلة شمال غرب العاصمة بغداد”، مشيرا إلى أن “الإجراءات القانونية اللازمة قد تم إتخاذها بحق المقبوض عليهم”.

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