التعليم تصرف المستحقات المالية لطلبة الزمالات الدراسية خارج العراق

2019/07/16 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، صرف المستحقات المالية لطلبة الزمالات الدراسية من المستمرين والراغبين باكمال دراستهم خارج العراق.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية أمجد عبد النبي السواد، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل نسب بصرف المستحقات المالية لطلبة الزمالات الدراسية من منتسبي […]

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