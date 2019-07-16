2019/07/16 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقل جهاز الأمن النرويجي، الثلاثاء ، عراقياً أدين في إيطاليا بتهمة التخطيط لعمل إرهابي، وذلك بناء على مذكرة اعتقال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النرويج تعتقل عراقياً مداناً بالارهاب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النرويج تعتقل عراقياً مداناً بالارهاب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).