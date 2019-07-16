2019/07/16 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، مع السفير الإيراني في بغداد بذل الجهود لمنع أي تصعيد بالمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق ايرج مسجدي".

وجرى خلال إللقاء بحسب البيان، "بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة، كما تم استعراض العلاقات بين البلدين وسبل التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين ".

واكد المالكي ان "المنطقة تشهد ظروف معقدة تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع اي تصعيد يهدد استقرار الشعوب ".

من جانبه جدد السفير الايراني "التهاني بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب الدعوة واعادة انتخاب نوري المالكي أميناً عاما للحزب"، مثمناً "مواقف العراق على الصعيد الدولي والاقليمي ".

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس لجنة "سامراء عاصمة العراق للحضار الإسلامية" النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الثلاثاء، بضرورة الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة الخاص بهيكلة الحشد الشعبي وتسليم السيطرات للقوات الأمنية.

وذكر المكتب الإعلامي لل

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، رفضه أي اتفاقية تبرمها بغداد مع أي طرف دولي دون اشراك الحكومة المحلية فيها.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس البصرة ناقش في جلسته الاعتيادية اليوم مطالب إقامة التظاهرات

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، الثلاثاء (16 تموز 2019)، عن تفاصيل اجتماع جمع عدد من اعضاء اللجنة مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بشأن اعتداء محافظ واسط محمد المياحي، على ضابط في سيطرة اللج.

وقال الاعاجي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هذا ما دار بين المالكي والسفير الإيراني بشأن التهديدات في المنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هذا ما دار بين المالكي والسفير الإيراني بشأن التهديدات في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).