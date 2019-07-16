مسرور بارزاني يعلن نتائج لقاءاته في بغداد

2019/07/16 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان لقاءاته مع الرئاسات العراقية الثلاث كانت "إيجابية".

واجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد.

وكانت لقاءات بارزاني ضمن اطار زيارته الحالية الى بغداد لبحث مستجدات العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني للصحفيين بعد انتهاء اجتماعه مع الحلبوسي "اللقاءات كانت ايجابية وقد اوصلنا وجهات نظرنا للمسؤولين العراقيين وكان هناك تفهم كبير".

وأكد بارزاني ان "الحوارات الفنية" ستبدأ قريبا لحل القضايا المطروحة.

وقال الحلبوسي للصحفيين ان "زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان كانت مهمة جدا".

واشار الى انه تم بحث القضايا المعلقة بين الجانبين كملف النفط والموازنة لافتا الى ان كافة القضايا ينبغي أن تحل استنادا للدستور العراقي.

واكد مسرور بارزاني في اول خطاب له بعد تسنمه مهامه كرئيس وزراء على أن زيارته لبغداد تهدف لإظهار "حسن النوايا" بإتجاه حسم كافة الخلافات المعلقة بين الجانبين.

ووصل بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد في وقت سابق من اليوم في اول زيارة له منذ ان تولى منصبه رسمياً قبل اقل من اسبوع.

ويقول مسرور بارزاني إنه يريد بناء "علاقة راسخة ومستقرة" مع بغداد مشيراً الى أن ذلك سيكون من اولويات برنامج حكومته.

سوار أحمد

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