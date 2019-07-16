قرار سعودي جديد بشأن تنقل المعتمرين خارج مكة والمدينة

2019/07/16 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن السماح للقادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي، بالتنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.وقال مجلس الوزارء السعودي في بيان: "قرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة".وجاء الاستثناء بمرسوم ملكي وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي قرار الحكومة السعودية بالتزامن مع بدء استقبال المملكة للمعتمرين والحجاج لموسم حج 2019 الذي يبدأ خلال أقل من شهر من الآن.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن المملكة استقبلت هذا العام حتى الآن قرابة 8 ملايين معتمر، وستستقبل حوالي مليوني حاج من جميع العالم هذا العام.

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