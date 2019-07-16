مكتب السيد السيستاني يجيب على جواز تناول الأدوية واستعمال العطور التي فيها كحول

2019/07/16 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لتناول الادوية واستعمال العطو...

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