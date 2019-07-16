مجلس بغداد: إحالة القطار المعلق خلال 2019 والتنفيذ ربيع 2020

2019/07/16 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن إحالة مشروع قطار بغداد المعلق خلال العام الجاري وإدخاله حيز التنفيذ ربيع 2020، مبينة ان المشروع سيموّل من بنوك فرنسية وألمانية وتسديدها بعد 19عام.وقال عضو المجلس سعد المطلبي لـ/ المعلومة /، إن “المحافظة وبالتعاون مع الأمانة أجرت مسحا كاملا لجميع الطرق التي يمر بها القطار ولا […]

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