2019/07/16 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس اعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القبض على ٦٢متهما ومخالفا خلال الـ٢٤ساعة الماضية في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “أقسام وتوابع مديرية محافظة ذي قار تمكنت خلال الـ٢٤ساعة الماضية من القبض على ٢٦مخالفا للضوابط والقوانين و٣٦متهما مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة اهمها القتل العمد والشروع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ٦٢ متهما ومخالفا خلال الـ٢٤ساعة الماضية بذي قار وكالة خطوة برس.

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