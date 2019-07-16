2019/07/16 | 17:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجار في بابل ياخذون راتب رعاية والارامل دون معيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9Uj3fKcWloM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجار في بابل ياخذون راتب رعاية والارامل دون معيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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