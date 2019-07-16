2019/07/16 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dB8_778k0d4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشمري : حالة التعذيب ليست الأولى وعلى القضاء التعامل مع ملف السجون بجديه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشمري : حالة التعذيب ليست الأولى وعلى القضاء التعامل مع ملف السجون بجديه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).