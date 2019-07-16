الحج والعمرة: 1880 حاجاً عبروا خلال منفذ عرعر الحدودي

2019/07/16 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن عبور 1880 حاجاً عراقياً عبر منفذ عرعر الحدودي.وقال المتحدث باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "الدفعة الأولى تضمنت 20 قافلة بواقع 80 حافلة، حيث تضم كل قافلة على متعهدين إثنين ومساعد متعهد ومرشدين دينيين اثنين"، لافتاً الى إن "الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم 1880 حاجاً من محافظات ديالى وواسط والديوانية والمثنى والأنبار، عبرت منفذ عرعر الحدودي".

وأكد أن "المنفذ سيكون أيضاً مفتوحاً للتبادل التجاري بين العراق والسعودية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني"، منوهاً الى ان "منفذ عرعر سيفتتح أمام المعتمرين العام المقبل، مما سيساهم بذهاب عدد كبير من المعتمرين العراقيين براً إلى الديار المقدسة".

وأعلن رئيس هيئة الحج خالد العطية، اليوم الثلاثاء، أن منفذ عرعر سيكون مفتوحاً طوال موسم العمرة المقبل.



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