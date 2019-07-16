المالكي: المنطقة تشهد ظروف معقدة ويجب بذل الجهود لتخفيف التوترات

2019/07/16 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق ايرج مسجدي، حيث أكد ان المنطقة تشهد ظروف معقدة تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال إللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة، كما تم استعراض العلاقات بين البلدين وسبل التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين”.





وقال المالكي، ان “المنطقة تشهد ظروف معقدة تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع اي تصعيد يهدد استقرار الشعوب”.





من جانبه، جدد السفير الايراني، “التهاني بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب الدعوة واعادة انتخاب السيد نوري المالكي أميناً عاما للحزب” ، مثمناً “مواقف العراق على الصعيد الدولي والاقليمي”.





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